Présidentielle 2019: Les Etats-Unis adressent leurs félicitations à Macky Sall pour se réélection

Après la France et la Chine entre autres grandes puissances, ce sont les Etats-Unis qui leur emboîtent le pas, en félicitant le Président Macky Sall pour son élection pour un second mandat à la présidence de la République du Sénégal.



Dans une déclaration, le secrétaire d’État Mike Pompeo a adressé les salutations de son pays au « peuple sénégalais et tous les candidats à la présidentielle pour leur détermination à organiser des élections pacifiques, qui reflètent les principes démocratiques forts du Sénégal ».



« Nous valorisons notre relation avec le Sénégal, qui est enracinée dans les idéaux communs de prospérité, de sécurité et de bonne gouvernance. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec le Président Sall au cours des prochaines années, pour approfondir les normes démocratiques dans la sous-région afin de faire valoir nos intérêts mutuels de longue date dans le développement économique, le commerce et les investissements, les institutions démocratiques, ainsi que pour la sécurité régionale et mondiale », lit-on dans la déclaration.

