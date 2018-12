Présidentielle 2019 : Macky Sall recrute 15 avocats pour… Le Président Macky Sall, candidat à sa propre succession pour l’élection présidentielle de 2019, ne veut pas être ébranlé par les probables contestations de l’opposition. Pour assurer sa défense avant, pendant et après le scrutin, il a engagé 15 avocats pour plaider les intérêts de Bby.

Les futurs candidats à l’élection présidentielle sont avisés par rapport à leurs probables contestations. Le candidat Macky Sall vient de recruter 15 avocats qui sont prêts à mouiller le maillot contre toute contestation, avant, pendant et après la Présidentielle de février 2019. Macky Sall a pris les devants pour parer aux contestations à venir.



Le pool d’avocats préposés à sa défense, en tant que candidat à l’élection présidentielle, est constitué de Mes Ousmane Sèye, Boubacar Cissé, Moustapha Mbaye, Baba Diop, Ousseynou Ngom, Samba Bitèye, Moussa Bocar Thiam, Anta Mbaye, Ousmane Diagne, Abdou Gningue, Antoine Mbengue, Ibrahima Mbengue, Aboubacary Deh, Ababacar Camara et Ousmane Thiam.



Lesquels sont chargé de réagir à d’éventuelles contestations au cours de l’élection et même après. Le pool d‘avocats dirigé par Me Ousmane Sèye est formel : « La Présidentielle est une élection à incidence judiciaire, avant et après le scrutin et tout candidat sérieux, rigoureux doit s’assurer de toutes les garanties pour y aller ». Et d’ajouter: « Le candidat Macky Sall est prévoyant, sérieux et rigoureux. Il est donc tout à fait normal qu’il s’entoure de toutes les garanties, y compris celle d’un pool d’avocats pour assurer ses intérêts pendant l’élection présidentielle. »















L’Observateur

