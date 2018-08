Présidentielle 2019: Me Aissata Tall Sall prend date avec les Podorois

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Août 2018 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

La rumeur l’avait vite envoyée aux côtés de son parent Macky Sall, mais, au rythme où vont les choses, la Lionne de Podor sera sur les starting-blocks pour la Présidentielle de 2019.



En effet, samedi dernier, Me Aïssata Tall Sall était honorée par les populations de sa ville natale, Podor. Les jeunes, les femmes et les personnes âgées avaient organisé une grande soirée «Sargal Aïssata Tall Sall». Une belle cérémonie qui a ravi la mairesse de Podor. Après avoir remercié et félicité les populations, elle leur a donné rendez-vous pour… 2019. Une manière de dire qu’elle ne sera remorquée par personne ? Les prochains jours nous édifieront.















Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook