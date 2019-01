Présidentielle 2019: Un nouveau soutien pour Ousmane Sonko

La marche vers le 24 février 2019 tire vers sa fin et ayant compris cela, les entités politiques affirment leurs choix. Du côté de Ousmane Sonko, l’on vient d’être renforcé par le mouvement Réaction dirigé par Pape Cory Faye, plus connu sous le nom de Go.



Pape Cory Faye et ses camarades ont décidé de battre campagne pour la coalition Sonko président. « La commune des Parcelles assainies est un grenier électoral important. Au sein de cette commune, nous avons plus de 96.200 électeurs donc le plus grand pourcentage devant Grand Yoff qui en est à 79.000 électeurs », soutient Go Faye.



L’enjeu pour les nouveaux alliés de Ousmane Sonko, c’est de gagner la commune afin de participer activement à la victoire de Dakar. Toutefois la tâche ne sera pas facile devant les mastodontes que sont Amadou Bâ et Moussa Sy qui a, lui aussi, rejoint Macky Sall.















Senenews

