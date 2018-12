Présidentielle 2019 : Vérité sur les « recalés », il y a les exclus d’office et ceux qui ont une seconde chance

Nombreux sont les candidats « recalés » à la vérification des parrainages. Seulement, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. En réalité, il y a des éliminés d’office et ce qui ont une seconde chance, dont le nombre de ceux qui doivent passer prendre leur Pv mercredi, cela est dû à la non –satisfaction d’une des conditions, c’est-à-dire le nombre de parrains par région. En effet, si après vérification, le candidat se retrouve avec moins de 2000 parrains dans une seule région, son dossier est rejeté.



Pour les recalés qui ont une chance de passer au second tour, ils ont satisfait au quota requis par région, mais n’ont pas le minimum, du fait des doublons et autres motifs d’invalidation. Ces gens-là après réception du Pv, pourront s’ils en ont les moyens, remplacer les parrainages invalidés dans les 48 heures.













Les Echos

