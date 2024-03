Présidentielle 2024: Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti de l'unité, exhorte à sortir exprimer son choix

Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti de l’unité et du rassemblement, après son vote : “Nous avons tous la responsabilité de sortir et d’exprimer ce que nous voulons comme choix pour le futur leader du pays. L’avenir du pays en dépend. Nous rendons grâce à Dieu et nous espérons qu’il va continuer de veiller sur notre cher pays, le Sénégal”.

