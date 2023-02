Présidentielle 2024 : Bokk Guiss Guiss investit Pape Diop

Le député Pape Diop, leader de Bokk Guiss Guiss, a été investi comme candidat de son parti à la présidentielle 2024, par ses militants venus de toutes les localités du pays pour se retrouver à Thiès, en assemblée générale, en vue de discuter de la « vie de notre formation politique » et apporter un certain nombre d’ « éclaircissements au niveau de l’opinion ».



Une rencontre nationale qui a réuni les responsables des 14 régions du Sénégal, qui se sont réjouis du « courage politique de notre leader qui, sous sa casquette de député, a pris récemment une position républicaine au sortir des élections législatives, consistant à rallier, au sein de l’hémicycle, le camp de la majorité présidentielle ». Un choix qu’ils expliquent par le fait que « c’est le Sénégal et l’intérêt national qui priment sur tout ».



« Même si cette décision a été critiquée par certains, il n’en demeure pas moins qu’elle a contribué à pacifier le climat social », soutiennent les responsables politiques du parti libéral de Pape Diop, qui réaffirment leur « engagement derrière notre leader » et « au sein de Bok Guiss Guiss », en vue de « travailler ensemble, pour un Sénégal meilleur ».



A en croire "Le Témoin", ils disent avoir, aujourd’hui, pris la ferme décision d’investir Pape Diop, candidat du parti à l’élection présidentielle de 2024, pour la simple raison que « le président de Bokk Guiss Guiss est un homme d’État, capable de conduire le Sénégal à bon port ». Souhaitons à Pape Diop, leader d’un parti « cabine téléphonique », de pouvoir passer l’étape du parrainage !