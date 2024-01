Présidentielle 2024 - Candidature du Parti socialiste : Jean-Baptiste Diouf recadre le Pm Amadou Bâ

Le maire de Grand-Dakar et responsable de la cinquième coordination de Grand-Dakar, apporte la réplique au Premier ministre, Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui avait déclaré le samedi 17 décembre dernier, lors de la cérémonie de son investiture par la direction du Parti socialiste, que « je suis le seul et l’unique candidat du Parti socialiste ».



Invité du jour de l’émission "Objection" de la radio Sudfm le dimanche 31 décembre 2023, Jean-Baptiste Diouf, candidat dissident du Parti socialiste, a révélé que l’investiture du Premier ministre comme candidat du Ps, est une décision unilatérale de la direction du parti, qui a fait fi des aspirations de la base.



« La direction du parti aurait dû saisir l’ensemble des 138 coordinations et faire des assemblées générales, pour que les uns et les autres donnent leurs avis. Ces avis remontés au niveau du bureau politique, seront examinés et le secrétariat exécutif prendra une décision, en respectant les aspirations de la base. Mais on a enlevé aux militants leur droit. Ce n’est pas raisonnable. C’est ça qui a amené toute cette situation », a martelé le responsable de la cinquième coordination de Grand-Dakar qui précise dans la foulée.



« Ma candidature qui a été déclarée bien avant celle de Amadou Ba, est l’aboutissement d’un cheminement cohérent. J’ai toujours défendu, lors des réunions du secrétariat exécutif et du séminaire que le parti a organisé au mois de février, l’idée selon laquelle il faut que le parti se présente à la présidentielle avec un candidat du PS ».