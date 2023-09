Présidentielle 2024: Déthié Fall peut-il porter le flambeau de Yewwi ? La présidentielle approche à grands pas et le configuration politique de Yewwi Askan Wi n’est plus la même depuis l’arrestation d’Ousmane Sonko. Déthié Fall est-il en mesure de porter le projet de Yaw ? La question reste entière.

Qui pour porter Yewwi Askan Wi (Yaw) à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ? La question s’impose, en raison du démarrage des opérations de parrainage annoncées pour le 27 septembre prochain. Si pour certaines coalitions ou partis le mystère est levé, à Yaw le flou demeure. Certes, en lançant la coalition, les leaders s’étaient accordés pour des candidatures dispersées.



La stratégie consistait, à l’évidence, à fragiliser la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar et à lui imposer le second tour. Ainsi, l’éventuel qualifié de Yaw pourrait bénéficier du massif du report de voix de tous les candidats recalés. Seulement voilà, depuis la détention d’Ousmane Sonko, locomotive de la coalition de l’opposition, une nouvelle donne se pose. La coalition s’est, en effet, considérablement affaiblie.



D’autant que les départs-exclusions du leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, ont fini par modifier le contexte de « tous contre un » ayant permis de frôler la majorité aux dernières législatives. Si l’absence de Sonko à la présidentielle se précise et se confirme, il faudra trouver une pièce de rechange apte de porter Yaw. Car, aujourd’hui, en priorité, pour Yaw, il s’agit de faire libérer le président de Pastef. Voilà en quoi la carte Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (Prp) passe pour plausible. Déthié Fall a officialisé sa candidature pour la présidentielle du 25 février 2024 prochain le dimanche 26 février 2023.



L’ancien numéro 2 du Rewmi d’Idrissa Seck s’est dit prêt pour diriger le Sénégal au soir du 25 février 2024. « Je déclare ici et maintenant, et de la façon la plus solennelle, ma candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 », a-t-il lâché devant une assistance de militants drapés aux couleurs du Prp. A l’époque, quatrième responsable membre de la conférence des présidents de la coalition Yewwi Askan wi, Déthié Fall s’est engagé, une fois élu, à travailler non seulement pour « la cohésion nationale » mais aussi d’être un « chef d’Etat qui sera au-dessus des contingences politiques.



Très proche de Sonko il y a quelques semaines, Déthié Fall s’est montré déterminé et ferme aux côtés du leader de Pastef. Cette proximité lui a d’ailleurs valu la persécution des forces de sécurité qui ont souvent systématiquement barricadé le siège de son parti. Une vraie complicité s’est alors installée entre Sonko et Déthié Fall au point qu’on commençait à envisager de voir le leader du Prp combler le vide laissé par Sonko.



D’après Point Actu, l’autre atout de Déthié Fall se trouve dans sa jeunesse. C’est probablement le plus jeune de la conférence des leaders de Yaw. Un intrant significatif au regard de la forte composante jeune de l’électorat. Homme politique pondéré, Déthié Fall a longtemps été à l’ombre de son exmentor Idrissa Seck avant de créer son parti. Ce compagnonnage a contribué à façonner son tempérament et à lui donner l’envergure d’un leader visiblement préparé et expérimenté.



« Si je bénéficie de votre confiance au soir du 25 février 2024, je travaillerais inlassablement pour la cohésion nationale, pour la paix et la stabilité, pour une diplomatie efficace, pour un redressement économique et social, pour une équité dans la distribution des richesses produites dans le pays, pour un système de santé moderne, pour un système éducatif performant et adapté à nos réalités et aux enjeux du siècle », a-til laissé entendre lors de son investiture. Un discours loin d’être gratuit découlant du contexte assez chargé en cours dans le pays depuis l’arrestation d’Ousmane Sonko. Reste que le mystère reste entier quant au plébiscite éventuel de Fall par le Pastef.



Pour emporter la conviction des pastéfiens, il faudra, sans doute, être en mesure de faire de la réhabilitation de Sonko et de ses proches emprisonnés un programme politique. La chasse aux sorcières pourrait être attendue du joker de Pastef. Tout comme la gestion concertée du pouvoir et le temps qu’il faudra pour retourner aux urnes. Autant de conditions qui pourraient compromettre les chances de Déthié Fall d’emporter la conviction des proches de Sonko.



