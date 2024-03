Présidentielle 2024-Enseignement élémentaire : Les syndicats invitent les candidats à signer leur charte

Réunis ce lundi à Dakar, le Sels et d’autres syndicats comme le Siens, l’Uden, le Snelas-Fc et Sels-A ont jugé nécessaire, après lecture de différents programmes des candidats concurrents pour la présidentielle, de rappeler les attentes du secteur de l’Éducation et de la formation.



La signature de cette charte témoignerait, à en croire les enseignants, de l’engagement des candidats à travers la transparence qui consiste à rendre publiques les décisions et à fournir des explications claires pour les enseignants décisionnaires.



Le journal ajoute que le Sels estime que l’adhésion à cette charte «renforcera la confiance des Sénégalais envers nos institutions démocratiques et contribuera à promouvoir une gouvernance plus juste et plus équitable».