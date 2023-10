Présidentielle 2024- Ils portent leur choix sur Sonko : « N'acceptons plus qu’on prive au peuple sa liberté de choisir », avertit Me Pape Mamaille Diockou « N'acceptons plus qu’on prive au peuple sa liberté de choisir librement son candidat en empêchant le Président Ousmane Sonko de se présenter à l’élection du 25 février 2024. Juridiquement, politiquement et socialement la candidature de Ousmane Sonko est une demande sociale ». C’est la conviction affichée de Me Pape Mamaille Diockou, le leader du Mouvement « Sénégal Nouvelle Alliance des Forces Alternatives-Nafa »

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui le combat politique de chaque citoyen est la préservation d’un Sénégal de paix, de prospérité et de démocratie.



Pour le président du Mouvement le président du mouvement Senegal Nafa et ses camarades , « La défense des intérêts de notre pays, dans ses moments difficiles, est une affaire de tous qui nécessite une prise de position claire.Le combat pour la démocratie doit transcender nos divergences ou diversités politiques, ethniques, régionales ou religieuses. La génération actuelle de femmes et d’hommes politiques doit préserver cet héritage que nous ont laissé nos anciens. »



Dans le communiqué parvenu au Groupe Leral, ils soutiennent aussi que le Sénégal est en train de connaitre un basculement dangereux vers l’installation d’une dictature avec des restrictions injustifiées et illégales de nos libertés individuelles et publiques. Ce recul démocratique au pays des Présidents Leopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ses dignes incarnations de la fonction présidentielle et illustres Homme d’Etat doit interpeller toutes les forces vives de la nation pour un retour à la normalité.



« En 2024, notre peuple, ce grand peuple, doit élire son nouveau Président de la République pour « corriger » les manquements graves notés dans la gouvernance du régimes Benno Bokk Yakarr. Une élection présidentielle est un « rendez-vous entre un homme et son peuple » pour reprendre les mots du General De Gaulle.



Le peuple souverain refuse ainsi, qu’on lui choisisse un candidat par procuration. Si les Sénégalais valident le candidat choisi par le Président Macky Sall, ce serait une acceptation du troisième mandat que nous avons tous combattu », déclare Me Pape Mamaille Diockou, .président du mouvement Sénégal Nouvelle Alliance des Forces Alternatives.



« Ainsi, nous appelons à la tenue des élections libres, transparentes et inclusives. En conclusion, je parraine et fais parrainer la candidature de Monsieur Ousmane Sonko. Vive le Sénégal, Vive le Senegal Nafa », conclut-il



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook