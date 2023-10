Présidentielle 2024: Ismaïla Madior Fall appelle à l'unité au sein de Benno Bokk Yakaar

L'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a répondu aux candidatures dissidentes de ses anciens camarades de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), en vue de l'élection présidentielle de 2024. Lors du lancement de sa campagne de parrainage à Rufisque, Ismaïla Madior Fall a qualifié ces candidatures de " candidatures de témoignage " et a appelé à l'unité au sein de la coalition.



Le discours de Madior Fall a mis en évidence son désir de rassembler les forces de BBY, autour d'une candidature unique pour les élections présidentielles à venir. Il a souligné que la présidence de la République ne pouvait pas être le fruit d'une décision improvisée et que cela nécessitait une préparation méticuleuse, ainsi qu'une présence politique à l'échelle nationale.



Ismaïla Madior Fall a adressé un appel direct à ses anciens collègues, dont Aly Ngouille Ndiaye, les exhortant à ne pas se lancer dans des candidatures sans véritable impact. Il a insisté sur la nécessité de présenter des candidatures significatives, capables de susciter un véritable intérêt parmi les électeurs.



Selon Madior Fall, la candidature significative au sein de BBY est celle d'Amadou Ba, qui bénéficie du soutien de la coalition dominante dans le pays. Il a souligné que Benno Bokk Yakaar est majoritaire à l'Assemblée nationale et dans les collectivités territoriales, ce qui en fait une force politique prépondérante au Sénégal.



Cette déclaration d'Ismaïla Madior Fall intervient dans un contexte de fragmentation des partis politiques et de la multiplication des candidatures en vue de la prochaine élection présidentielle. L'appel à l'unité au sein de BBY, vise à consolider la position de la coalition dans la compétition électorale à venir et à éviter une dispersion des voix.



Il reste à voir si cet appel parviendra à réunir les forces de Benno Bokk Yakaar derrière une candidature commune ou si la compétition électorale de 2024 sera marquée par une multiplicité de candidats issus de la coalition au pouvoir.