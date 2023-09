Présidentielle 2024: La candidature de l’ancien Ige, Birima Mangara, annoncée

Sur la longue liste de candidats à la présidentielle, il faudra désormais ajouter le nom de l’inspecteur général d’Etat, Birima Mangara.



L’ancien ministre du Budget n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature, mais ce n’est plus qu’une question de temps selon ses proches. D’ailleurs, l’information a été ébruitée hier par son entourage, qui confirme bel et bien que Birima Mangara sera de la partie en février prochain. Malgré notre insistance, l’ancien ministre du Budget du Président Macky Sall n’a pas voulu confirmer sa candidature. S’il décidait de plonger, il ferait face en tout cas au Premier ministre Amadou Bâ, avec qui il a formé un excellent tandem lorsque l’actuel Premier ministre gérait le portefeuille du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.



Ce tandem rappelait celui du défunt Pape Ousmane Sakho avec Mamadou Lamine Loum. L’homme présente un pédigree séduisant, puisqu’il est parti de contrôleur des Impôts pour devenir inspecteur des Impôts, avant de réussir en 2005 ,au sélectif concours de l’Inspection générale d’Etat. Après l’Ige, Birima Mangara est nommé, de janvier 2013 à juillet 2014, directeur de cabinet adjoint du Président Macky Sall, en remplacement de Moubarak Lô.



A partir de juillet 2014, il a exercé les fonctions de ministre du Budget. Il quittera le gouvernement en 2019, pour retourner à l’IGE. Depuis lors, il avait renoué avec sa discrétion légendaire. Il s’était éloigné de la sphère politique pour consacrer tout son temps à l’IGE et surtout, au mouridisme, une confrérie dont ce cadre originaire de Diourbel est un fervent disciple. Alors que s’est-il passé pour que l’homme décide de plonger dans la mare politique pour être candidat à la Présidentielle ? Il promet de faire une déclaration solennelle les semaines à venir, histoire d’expliquer ses motivations.



En attendant, il a démissionné de l’IGE et se mobilise avec ses partisans pour préparer cette nouvelle étape de sa vie. Ses proches ne sont pas bavards sur le « véhicule » qu’ils vont utiliser pour accompagner leur leader. Un mouvement ou un parti politique ? Birima Mangara a cependant un atout de taille, c’est l’électorat mouride qu’il pourrait capter, puisqu’il est un éminent membre de cette importante et dynamique communauté. Son handicap majeur, sera le temps…Bon vent tout de même à notre cher ami Birima !