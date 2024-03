Présidentielle 2024: La coalition Gakou 2024 expose son programme ambitieux sur la pêche, l’émigration clandestine et la jeunesse La coalition GAKOU 2024 est passé par Pikine pour se rendre à Thiaroye sur mer.. son quartier de naissance. Le Président Malick GAKOU a rencontré les pêcheurs qui lui ont fait part de leur préoccupation.. Il a profité de l’occasion pour exposer son programme ambitieux sur la pêche, l’émigration clandestine et la jeunesse.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

« Dans le cadre du Programme PASS axé sur la pêche et la lutte contre l’émigration clandestine, nous avons élaboré une vision et des propositions pour renforcer ce secteur. Voici les principales mesures que nous prévoyons de mettre en œuvre : Fonds d’appui à la pêche et aux pisciculteurs : Nous avons prévu un fonds de résilience pour soutenir les pêcheurs et les pisciculteurs. Ce fonds accompagnera les actions suivantes ;

- Optimisation de la gestion des ressources halieutiques.



Nous mettrons en place des efforts pour améliorer la gestion des stocks de poissons, revitaliser les écosystèmes aquatiques et prendre en compte les effets du changement climatique sur les activités de pêche.



- Meilleure gestion des stocks de pêche et restauration des écosystèmes : Nous travaillerons à la restauration des écosystèmes et à la promotion de la valorisation locale des produits de la pêche.



- Amélioration de la commercialisation des produits halieutiques : Nous chercherons à renforcer la commercialisation des produits de la pêche sur les marchés domestiques, régionaux et internationaux.

- Réorientation de la commercialisation : Nous mettrons l’accent sur le ciblage des marchés locaux, régionaux et internationaux pour la distribution des produits issus de la pêche et de l’aquaculture.



- Renforcement de l’intervention étatique et coopération internationale : Nous améliorerons l’efficacité de l’intervention gouvernementale dans ce secteur et chercherons à développer des partenariats sous-régionaux et internationaux pour une gestion plus efficace et durable des ressources aquatiques.



Dans le contexte de l’émigration clandestine, notre pays se trouve à un carrefour crucial. Ce défi nous concerne tous, et il est essentiel de travailler ensemble pour construire un Sénégal où chaque citoyen peut réaliser son potentiel, un Sénégal qui inspire la fierté plutôt que le désespoir.



D’un point de vue économique, nous ne pouvons ignorer que l’émigration prive notre nation de ses jeunes talents et compétences. Il est difficile de bâtir un avenir prospère lorsque notre jeunesse considère que la seule voie vers le succès se trouve à l’étranger.



Sur le plan social, la dislocation des familles et les risques encourus par nos frères et sœurs lorsqu’ils tentent la traversée périlleuse vers un avenir incertain sont insupportables. Le prix de l’émigration clandestine est souvent payé en vies humaines, un coût bien trop élevé pour toute nation qui se respecte.



Pour revitaliser l’espoir des jeunes, nous devons entreprendre UNE POLITIQUE D’EMPLOI ET DE FORMATION POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE. Notre vision pour le marché du travail repose sur une gouvernance renforcée et une programmation efficace. Voici les mesures que nous prévoyons de mettre en place :



1. Formation ciblée pour les artisans et les petits métiers : Nous développerons un programme spécifique pour permettre aux petites entreprises de s’élever vers des niveaux plus avancés. Les formations seront adaptées aux besoins des artisans et des métiers de petite envergure.



2. Emplois d’avenir : Nous lancerons des emplois d’avenir pour encourager l’embauche de jeunes moins qualifiés. Des incitatifs financiers seront offerts aux employeurs pour favoriser cette démarche.



3. Fonds de soutien aux formations professionnelles : Nous créerons un fonds dédié pour appuyer les formations professionnelles, en particulier pour les jeunes en milieu rural et les personnes analphabètes.



En complément de la bourse d’études, nous proposerons également un programme spécial pour accompagner les jeunes diplômés à la recherche d’emplois. Ce programme, bénéficiant d’une allocation budgétaire spécifique, vise à faciliter leur transition vers l’emploi et l’autonomie financière tout en renforçant leur intégration sociale »







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook