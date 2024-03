Présidentielle 2024 : Le Mouvement pour la réforme et le progrès rend hommage à Macky Sall et adoube Amadou Ba Le Mouvement pour la réforme et le progrès dirigé par l'ambassadeur itinérant Amadou Tidiane Talla a organisé ce dimanche, à la mairie de Pikine, une journée de prières en faveur du Président Macky Sall mais également pour le candidat de la majorité présidentielle Amadou Ba. Pour l'initiateur, le président Sall a valorisé les écoles coraniques:

"Au nom du Mouvement pour la réforme et le progrès, présent dans les 46 départements du Sénégal, nous avons décidé d'organiser des séances de lecture du Saint Coran ici à Dakar après l'avoir fait dans l'ensemble des départements du Sénégal. Nous l'avons fait pour rendre hommage au président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour l'enseignement coranique depuis qu'il est à la tête du pays. Dans les prières, nous avons associé le candidat Amadou Ba parce qu'il a l'expérience et la formation qu'il faut pour diriger un pays.



Nous savons tous que Macky Sall a beaucoup fait pour le Sénégal et toutes ses réalisations sont faites à travers le Plan Sénégal émergent et c'est Amadou Ba qui est au cœur de ce programme ce qui fait qu'il est le seul habilité à assurer la la continuité. Et sa nomination va coïncider avec l'exploitation du pétrole et du gaz découverts au Sénégal, et j'ai la certitude qu'il fera de sorte que le pays puisse échapper à la malédiction du pétrole", a-t-il fait savoir avant d'espérer qu'une fois élu, le candidat Amadou Ba pourra continuer le travail entamé par le président Sall concernant le recrutement des maîtres coraniques dans la fonction publique entre autres:



"le président MackySall avait l'intention de recruter 650 maitres coraniques chaque année et espérons que Amadou Ba va concrétiser cette promesse mais également, le renouvellent du PAPS qui est en cours qui concerne 1127 daaras et les programmes comme la Cmu daara et les cantines scolaires et les daaras publics,...", a-t-il souhaité.



M. Talla n'a pas manqué de rappeler que la situation du pays les préoccupe au plus haut niveau, raison pour laquelle, ils ont aussi prié pour la stabilité et la paix dans le pays: "chaque vendredi, nous organisons des récitals du saint coran pour la paix et la stabilité et naturellement, ici nous avons fait la même chose. Ces deux éléments sont incontournables pour la bonne marche du pays. Qu'Allah nous préserve des fossoyeurs de la paix", a-t-il ajouté.



La cérémonie a enregistré la présence des membres du Mouvement constitué de maîtres coraniques, de consultants,...mais également de responsables membres de la majorité à l'instar du maire de Pikine Abdoulaye Timbo qui a dit toute sa reconnaissance au coordonnateur du MRP et par ailleurs président du Conseil supérieur des maitres coraniques du Sénégal qui a rendu hommage à son mentor mais également à leur candidat:



"Nous nous félicitons de ce soutien apporté par le président du Mouvement pour la réforme et le progrès et l'ensemble des serignes daara sur l'étendue des 46 départements du Sénégal qui ont apporté leur contribution à l'élection de Monsieur Amadou Ba comme futur président de la République du Sénégal et ils nous ont donné l'honneur d'organiser cette clôture ici dans le département de Pikine.



Nous remercions vraiment l'ambassadeur Amadou Tidiane Talla mais également l'ensemble des maîtres coraniques du Sénégal qui ont compris que ce choix là est un choix important à faire et ils l'ont porté sur le candidat Amadou Ba. Nous les remercions aussi pour cet hommage rendu au président de la République mais aussi pour les prières formulées pour la réussite de la transition", s'est réjoui le maire de Pikine.



Une distribution de milliers d'exemplaires du Saint Coran aux différents membres et sympathisants du Mouvement pour la Réforme et le Progrès et de la presse a mis fin à la cérémonie.



