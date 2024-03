Présidentielle 2024 : Louga affiche un taux de participation de 47%, à 14 heures, selon Mme Ndèye Nguénar Mbodj, Gouverneure

” Nous avons un taux de participation de 47% à quatorze heures ”, a-t-elle déclaré, à l’issue d’une visite des centres de vote de la région de Louga, qui s’est achevée à l’école Ndiang Santhiaba Nord.



Elle a souligné que ” c’est un taux assez correct ”, estimant que ” d’ici la fin du scrutin, nous pouvons atteindre la barre des 60% ”.



” Alors, on peut dire que les électeurs sont sortis en masse malgré la chaleur et le mois du ramadan ”, a-t-elle ajouté.



Au total, 460 443 personnes sont inscrites sur les listes électorale pour le scrutin présidentiel de ce dimanche. Elles sont réparties dans 789 lieux de vote et 1 202 bureaux de vote.



Le département de Louga compte 193 510 électeurs inscrits, répartis dans 498 bureaux et 322 lieux de vote, selon le préfet de cette circonscription administrative, Maude Manga.



Avec 58 060 inscrits, la commune de Louga abrite le plus grand nombre d’électeurs. Ils sont repartis dans 113 bureaux de vote aménagés dans 21 lieux de vote. Elle est suivie par l’arrondissement de Keur Momar Sarr qui compte 38 672 inscrits. Ces derniers se rendent aux urnes dans 118 bureaux de vote, installés dans 95 lieux de vote.



L’arrondissement de Sakal arrive en troisième position, avec 36 024 inscrits, répartis dans 76 lieux et 93 bureaux de vote. Vient ensuite en quatrième position, l’arrondissement de Mbédiéne. Cet arrondissement cumule 30 387 inscrits, répartis dans 71 lieux et 90 bureaux de vote.



L’arrondissement de Koki, qui compte 30 367 inscrits, répartis dans 59 lieux et 84 bureaux de vote, ferme la marche.