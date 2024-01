Présidentielle 2024 : Mary Teuw Niane soutient le candidat désigné par Ousmane Sonko

Mary Teuw Niane a choisi son camp. C’est tard dans la soirée de ce jeudi 25 janvier 2024, que le candidat recalé à l’élection présidentielle du 25 février prochain, a informé de sa décision de se ranger du côté d'Ousmane Sonko.



Dans un communiqué qu’il a lui même signé, il est indiqué qu’après de larges discussions, suite aux réunions du Comité exécutif (COMEX-22 janvier) et de la Commission Stratégie (24 janvier), le Mouvement pour la Transformation nationale (MTN MOTNA) a pris des décisions, relate "Seneweb".



Il s’agit, selon le Professeur Mary Teuw Niane, de « l’adhésion de notre parti à la coalition Les Leaders et Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS), du soutien au candidat designé par le président Ousmane Sonko ».



Le candidat recalé de souligner que de toutes les dispositions seront prises pour une large communication autour des décisions prises.



Le renforcement du parti à tous les niveaux, notamment l’élargissement de son bureau, a été retenu. Ledit mouvement a aussi lancé une invitation aux responsables, aux militants, à tous les niveaux, à travailler avec la coalition LACOS et les structures autour du candidat designé par le président Ousmane Sonko.



En sus, il invite les transformatrices et les transformateurs à prendre toutes les initiatives, afin d’être au même rythme que les urgences électorales.