Présidentielle 2024: Mouhamadou Lamine Massaly, président UNR réaffirme son engagement auprès de Macky Sall, promet de voter et de faire voter Amadou Ba Les militants et sympathisants de l'Union pour une Nouvelle République ont fustigé les 50 fiches de parrainage reçues par leur président Mouhamadou Lamine Massaly. Après une réunion houleuse, ces derniers ont déploré cette situation qu'ils considèrent comme un manque de respect total envers leur leader. Face à la presse, ils ont interpellé et invité le président Macky Sall et certains responsables de la coalition BBY à respecter le président Massaly qui a toujours défendu le chef de l'État dans les combats politiques.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2023 à 02:52 | | 0 commentaire(s)|

Mouhamadou Lamine Massaly, président du parti Union pour une Nouvelle République a tempéré ses militants. Très engagé dans le combat pour l'élection du candidat Amadou Ba, il exhorte à l'unité de l'ensemble des responsables de BBY pour atteindre l'objectif au soir du 24 février 2024. Mouhamadou Lamine Massaly rassure ses militants qui évoquent sa détermination, son abnégation et son courage pour se plaindre du fait qu'il ne soit pas nommé Ministre dans le nouveau gouvernement d'Amadou Ba.



Ainsi, le leader de l'UNR appelle à un engagement sans faille sur le terrain politique et la poursuite de collecte des parrainages citoyens. Mouhamadou Lamine Massaly soutient avoir toutes les compétences requises pour remplir toute mission gouvernementale. Malgré tout, il affiche sa disponibilité à accompagner le candidat Amadou Ba.



Selon lui, le nombre de fiches reçu pour parrainer Amadou Ba, le candidat de BBY, l'importe peu. "50 fiches de parrainage équivalent à 500 signatures. Et en 24 heures, nous avons réussi à collecter plus de 1800 signatures. Je demande aux responsables de BBY s'ils ont des problèmes de signatures qu'ils viennent vers moi. On sauve l'honneur ensemble", a-t-il déclaré.



Malgré les appels des autres candidats pour la présidentielle 2024 et les clins d'œil de certains leaders, le président de l'UNR reste ferme sur sa décision, réaffirmant son encrage et sa loyauté envers le président Macky Sall. Devant ses militants et sympathisants, il a promis de voter et de faire voter Amadou Ba à la prochaine élection présidentielle de 2024.



En marge de cette cérémonie, Massaly a remis des billets pour Rome et deux billets pour La Mecque à quatre de ses militants. Une enveloppe de 200 millions a été également, décernée aux femmes pour des financements.



Mounirou Mbengue



