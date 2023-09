Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Présidentielle 2024/ Mouhamadou Lamine Massaly sur le choix d’Amadou Ba: « Choix ne pouvait être plus judicieux » Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2023 à 22:42 | | 15 commentaire(s)| Le Président Macky Sall, à qui nous avions donné carte blanche, a finalement porté son choix sur le Premier Ministre Amadou Bâ, pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de 2024. Au vu de sa trajectoire dans l’appareil d’Etat et sur le plan politique, choix ne pouvait être plus judicieux.

Et c’est pourquoi, je suis intimement et profondément convaincu, que l’heure n’est plus aux calculs politiques, ni à la spéculation, mais à la grande unité, dans le resserrement des rangs, pour la consolidation des acquis de la coalition historique, Benno Bokk Yaakaar.



Que les égarés sachent que BBY, n’a et ne peut avoir qu’un seul candidat, en l’occurrence le Premier Ministre Amadou Bâ, choisi par le Président Macky Sall.



Ceux qui agitent la question de la nationalité du candidat Amadou Bâ doivent savoir raison garder, car sans le savoir, ils sont en train de mettre en marche la machine dévastatrice de l’auto destruction. Et puis, pourquoi ces pourfendeurs qui l’agitent, ne l’ont jamais évoquée quand il a réussi au concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), quand il est devenu Inspecteur des Impôts, Directeur Général des Impôts et Domaines, Ministre de l’Economie et des Finances, Ministre des Affaires Etrangères, enfin Premier Ministre. Pourquoi ont-ils attendu qu’il soit candidat de BBY, pour s’intéresser à cette question ? Cela montre manifestement que toute cette question relève d’une pure manipulation politicienne, d’une diversion de mauvais goût.



Amadou Bâ est originaire de Loboudou Doué, village de son père, dans le Touldé Dimat. Sa mère Sokhna Mériam Ball est de Ndiayène-Peindao, dans la même zone dépendant de l’arrondissement de Thillé Boubacar, dans le département de Podor. Ce descendant de Cheikh Souleymane Ball, né à Dakar, a comme tout jeune Foutanké, appris le coran, labouré les champs de son marabout, nagé dans les eaux du Mayo



Il a été choisi, parce qu’il est l’incarnation typique du modèle nouveau dont le Sénégal a besoin, pour consolider les acquis magistralement construits par le Président Macky Sall et créer ainsi les conditions d’une émergence durable, socle d’un développement intégral.



Mais fort heureusement Amadou Bâ a une bonne longueur d’avance sur eux et il a même déjà gagné les élections. Donc c’est dans l’intérêt de l’opposition de comprendre que ses enfantillages, relèvent de la peine perdue et qu’elle est déjà battue à plate couture, avant même les joutes électorales. C’est désolant de voir un Ministre en charge du secteur névralgique de l’agriculture, démissionner de ces fonctions en pleine campagne agricole. Cet acte ignoble prouve à suffisance qu’il ne s’intéresse nullement aux intérêts des sénégalais et l’heure a sonné pour les populations, de lui montrer qu’il n’a pas encore le niveau lui permettant d’être un candidat à la présidentielle. S’il aimait son pays, jamais il ne rendrait le tablier en plein hivernage, étant le Ministre de l’agriculture, poumon de l’économie nationale.



La bataille de Thiès aura bel et bien lieu et nous jetterons personnellement toutes les forces dans le combat, pour le triomphe glorieux de BBY.



J’appelle tous les fils de Thiès à sonner la grande mobilisation autour de notre candidat, pour le triomphe des valeurs et des principes sacro-saints de la République. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme, pour la victoire du candidat Amadou Bâ, au nom de l’intérêt de la Cité du Rail.



J’en appelle à la responsabilité de tout un chacun. En ce qui me concerne, moi et le parti l’Union pour une Nouvelle République (UNR), nos convictions politiques derrière le Président Macky Sall restent les mêmes, et nous allons nous déployer sur le terrain, pour les mettre en mouvement, au bénéfice de la coalition BBY et de son candidat aux élections présidentielle de 2024. C’est ainsi qu’une tournée nationale est inscrite sur nos tablettes, pour aller à la rencontre des populations à la base, pour promouvoir les valeurs de la coalition, en vue de son meilleur enracinement jusque dans les chaumières et porter la candidature du PM Amadou Bâ.



Macky pour aujourd’hui, Macky pour toujours et nous allons nous battre pour le triomphe du candidat Amadou Bâ qu’il a choisi.



Nous soutenons ce candidat, et nous nous investirons sans aucune retenue, jusqu’à ce qu’il gagne.



MOUHAMADOU LAMINE MASSALY

PRESIDENT DU PARTI

L’UNION POUR UNE NOUVELLE REPUBLIQUE (UNR)









Accueil Envoyer à un ami Partager