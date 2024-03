Présidentielle - Le PDS tempère les ardeurs : Aucune de ses 59 Fédérations n’a pris de décision relative à un éventuel soutien à un candidat Pour la Présidentielle et son poids électoral après les Législatives, leur soutien est attendu de part et d’autre des candidats. C’est pourquoi, des rumeurs et faux messages circulent, annonçant leur adhésion à telle ou telle autre vision. Le PDS cependant tempère les ardeurs et précise « qu'aucune des 59 Fédérations du parti, n’a pris de décision relative à un éventuel soutien à un candidat. » Voici l’intégralité de leur communiqué

Suite à des déclarations faites individuellement, par une poignée de 4 personnes, annonçant leur soutien à Amadou Bâ, candidat de la coalition au pouvoir, et affirmant qu’ils seraient en phase avec 25 fédérations du parti, je voudrais préciser qu'à ce jour 20 mars 2024, aucune des 59 Fédérations que compte le Parti Démocratique Sénégalais, n’a pris de décision relative à un éventuel soutien à un candidat. En effet, les militantes et militants attendent les orientations du frère Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade, seul habilité à engager notre parti, au vu de nos textes et de notre règlement intérieur.



En ma qualité de Secrétaire National en charge des structures, je tiens à préciser que la position ou la décision personnelle de tout militant, n'engage que lui et n’engage aucunement la structure à laquelle il appartient (fédération, section, secteur…).



Par ailleurs, je voudrais souligner que le parti ne compte aucune instance ou structure intitulée groupe des" ANCIENS DE L'UJTL". Cette structure n'existe pas dans la nomenclature du PDS. Par conséquent, leurs déclarations n'engagent que leurs auteurs.



Fait à Dakar, le 20 mars 2024













Le Secrétaire national chargé des Structures, Saliou Dieng



