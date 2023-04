Présidentielle-Stabilité du pays : « Quand je disais que je ne marcherai pas sur des cadavres pour arriver au palais… », Abdoulaye Wade La visite-compte-rendu de la Commission nationale chargée du suivi des révisions des listes électorales du parti démocratique du Sénégal a été un riche moment d’échanges avec leur leader Abdoulaye Wade, l’ancien président du Sénégal. Parlant de la présidentielle 2024 qui se dessine et la stabilité du pays, Me Wade est revenu sur ses propos : « Pourquoi j’avais dit que je ne marcherai pas sur des cadavres pour arriver au palais… »,

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2023

Dans le cadre de la vaste campagne d’inscription sur les listes engagée par le parti, la délégation de la commission a été reçue par le frère Secrétaire Général National ce 09 Avril 2023. C’est dans ce cadre, que le Président Wade a échangé avec la délégation et livré d’importants messages. Entretien…

