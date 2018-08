Présidentielle au Mali : Macky Sall félicite IBK pour sa réélection

Le Président Macky Sall a appelé, ce jour 16 août 2018, son homologue malien, Son Excellence Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, pour le féliciter suite à sa réélection à la magistrature suprême, a annoncé jeudi la présidence de la République dans un communiqué.



«Le Président Sall a salué les frères et sœurs maliens qui ont accompli leur devoir citoyen dans le calme et la sérénité. Il a souhaité plein succès au Président Keïta dans l’exercice de sa mission au service de ses compatriotes », a signalé la source.



Le communiqué souligne que le chef de l’Etat a également « formulé pour le peuple malien ami et frère, des souhaits de paix dans l’unité et la stabilité ».