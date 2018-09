Présidentielle de 2019 : Mamadou Diop Decroix sera candidat

C'est une information dakarposte que nous tenons de sources jusqu'ici fiables notamment proches du légendaire And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS) . Qui, pour ceux qui l'ignorent encore, est un parti politique sénégalais de gauche, dont le chef est Mamadou Diop Decroix.



Il nous revient effet, que les militants d'AJ ont plébiscité Decroix comme candidat à la magistrature suprême. "Du moins, ce plébiscite aura lieu à l'issue d'un congrès prévu, sauf revirement au mois d'Octobre prochain" nous apprend-on.



Pour les partisans de Decroix, comme on le surnomme, cela relevait de l'évidence.



Aj, c'est une organisation unitaire de la gauche révolutionnaire qui a pour objectif déclaré la conquête du pouvoir. Les principes qu'il défend sont " la laïcité, le socialisme, la démocratie, la justice sociale, l'équité, le respect des droits de l’homme et la coopération sur la base du respect mutuel et des avantages réciproques ".



Pour la petite histoire de ce parti, la formation d'origine, And-Jëf/Reenu-Rew, a vu le jour dans la clandestinité en 1973, dans un contexte général influencé par les manifestations contre la guerre du Viêt Nam, mai 68 et la Révolution culturelle chinoise.



Le parti est officiellement reconnu le 14 avril 1992.



Il participe aux élections législatives de 1998 et obtient quatre sièges à l'Assemblée nationale.



Lors des élections législatives de 2001, le parti recueille 76 102 voix, soit 4,05 %, et obtient deux sièges à l'Assemblée nationale.



À l'élection présidentielle de 2007, Landing Savané, le candidat que le parti soutenait au sein d'une coalition, réunit 2,07 % des voix.



Depuis 2009, le parti est scindé en deux, entre les partisans de Landing Savané et ceux de Mamadou Diop Decroix. Ainsi, lors des législatives de 2012, les premiers s'inscrivent dans la coalition Benno Bokk Yaakaar autour de Macky Sall, tandis que Mamadou Diop Decroix se porte candidat en s'affirmant dans l'opposition.



Dakarposte a beau tenté de joindre l'intéressé Mamadou Diop Decroix. En vain.



Nous y reviendrons

