Présidentielle de 2024 : Les Apéristes de Tivaouane enterrent la hache de guerre

La coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar de Tivaouane a essuyé deux défaites, lors des deux dernières élections, en l’occurrence les élections locales et législatives. Si les locales ont été remportées par la Convergence Patriotique pour la Justice et l’Equité (CPJE), les législatives ont été largement gagnées par la coalition Yewwi Askan Wi.



Et ces débâcles électorales sont surtout la conséquence de fortes divergences entre les principaux responsables, ce qui s’était traduit lors des locales par des listes parallèles dans lesquelles des responsables de l’APR œuvraient pour la chute de BBY. Mais avec l’élection présidentielle de 2024 qui pointe à l’horizon, les responsables de l’APR du département expriment une volonté de dépassement de ces clivages pour ouvrir une nouvelle page d’unité.



C’est ainsi qu’ils ont décidé d’enterrer la hache de guerre et de mettre en place un comité d’initiative pour la remobilisation de l’APR dans le département de Tivaouane. L’initiative porte la signature de l’ancien Maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, par ailleurs Directeur Général de la SN/HLM, et elle a été actée par une assemblée générale tenue au terrain de l’UPIS, avec la présence des principaux ténors du parti.



«Nous avons toujours encouragé toutes les initiatives, pour le renforcement de la coalition Benno Bokk Yaakaar, mais il faut aussi que l’APR, qui est la locomotive, soit bien assise et il y va de l’intérêt de la coalition. C’est important dans ce contexte de collecte de parrains pour le candidat Amadou Bâ, en direction de la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024», a indiqué Mamadou Diagne Sy Mbengue. Il a par ailleurs annoncé un objectif de 100 000 signatures pour l’APR dans le département, avec l’ambition de les transformer en suffrages pour le candidat.



Le département deTivaouane a un poids électoral important avec plus de 240 000 inscrits etla sécurisation des 100 000 parrains permettrait de sceller une victoire avec BBY, mais aussi un rôle prépondérant de l’APR.



Pour Abdou

Ndéné Sall Directeur Général de SEN/TER, l’unité est définitivement scellée entre tous les responsables de l’APR à Tivaouane, et il convient maintenant de la renforcer chaque jour davantage, histoire de mettre ce pays, avec toutes ses potentialités liées à l’exploitation du pétrole et du gaz, entre de bonnes mains. Ce qui serait de nature, à ses yeux, à éviter que les aventuriers qui n’ont qu’un seul argument, l’usage de la violence, s’emparent des intérêts de ce pays.



Abdou Ndéné Sall est d’avis que le choix porté sur un homme de valeur, en l’occurrence le Premier Ministre Amadou Bâ, est de nature à faciliter le travail politique sur le terrain. Mais le fait que le choix s’opère dans les rangs de l’APR doit être une autre source de motivation et requiert de la part de chaque responsable des efforts supplémentaires.



Selon lui, les divergences du passé étaient surtout consécutives aux listes parallèles autorisées lors des élections locales de janvier 2022, avec un impact négatif sur les élections législatives. Mais, dit-il, de bonnes perspectives se dressent devant la marche de BBY qui reste majoritaire à Tivaouane.



L’As