Présidentielle de 2024 : Malick Guèye, président du mouvement « Sénégal Dèm ci Kanam », annonce sa candidature Malick Guèye, président du mouvement « Sénégal Dèm ci kanam » pour "oxygéner la politique", a lancé mardi 24 décembre 2022, ledit mouvement. Il défend une politique "ferme, sociale et réformatrice" au sein de la classe politique sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

C'est à la Médina, en plein cœur de Dakar, " où la mixité sociale se vit au quotidien ". Soucieux de " reconquérir la jeunesse de ce quartier populaire populaire ", il avait convié le public. Celui qui se définit comme un " homme du social ", " attaché à la valeur d'autorité " et " engagé pour lutter contre toutes les injustices ", a développé son credo autour d'une autre voie.



« Ces échecs de la politique sociale, nous ont conduit à nous recroqueviller, à nous rétrécir, à nous couper des jeunes, des milieux populaires, du Sénégal des profondeurs », a-t-il regretté. « Les politiques ont perdu. Nous avons aussi perdu le Sénégal populaire et des villes (...) Parce que, nous n'avons pas su incarner une politique sociale », a-t-il dit.



Malick Guèye a lancé le grand mouvement "Sénégal Dèm ci Kanam" au sein de la Medina, pour " tous ceux qui ont été déçus par les politiques ". Il concourra à la Présidence, en mars 2024 et promet qu’il n'y aura "pas de violence. L’homme d’affaires a décidé néanmoins de se démarquer de la ligne et privilégie le dialogue. Et, pour autant, sur les questions régaliennes, Malick Guèye " rêve d’un Sénégal meilleur ". Il demande à " redonner à la loi de la République, son autorité " et " l’autorité de la loi ". Il veut également faire face à la violence politique.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook