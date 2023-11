Présidentielle de 2024: Une jonction des forces pour une victoire éclatante d’Amadou Ba Le Réseau International des Amis et Sympathisants d’Amadou Ba, à travers une forte délégation conduite par sa coordinatrice générale, Jeannette Mancel Diouf, a rencontré ce ce samedi à Mantes la Jolie, le mouvement « Amadou Ba, Mon candidat en 2024 ».

Cette rencontre, à l’initiative de Demba AGNE, président dudit mouvement, a vu la participation de plusieurs responsables associatifs et politiques de Mantes la Jolie, dont entre autres, l’honorable Demba Sow, Ousmane Dembélé, James Gaye, Amadou Gadio, Thilo Guissé, Faty Dembélé, Bocar Diallo, Abou Mbaye, les anciens militants de l’ex-Pastef Saïdou Sow et Thierno Bocar Sow, Demba Ndiaye Ndilan, Makha Ly.



Ce rendez-vous a été l’occasion pour la Coordinatrice Générale Jeannette Mancel Diouf, de rappeler la genèse du réseau, son organisation et son objectif ultime qui est l’élection au premier tour, de notre candidat Amadou BA le 25 février 2024.



A leur tour, Demba AGNE et tous les responsables présents à la rencontre ont magnifié l’approche du réseau, acté leur adhésion à la feuille de route déclinée par leur hôte, et martelé leur engagement à joindre leurs actions à celles du réseau pour une victoire éclatante d’Amadou BA le 25 février 2024.





