Présidentielle ivoirienne en vue: Gilles Huberson, l'ambassadeur de France à Abidjan, rappelé, Paris à la recherche de son remplaçant L'information a été révélée par nos confrères de "La Lettre du Continent". L'ambassadeur de France à Abidjan, Gilles Huberson, a été rappelé à Paris la semaine dernière, dans le cadre d'une mesure administrative prise par le cabinet du ministre français Jean-Yves Le Drian.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations recueillies par RFI, ce rappel à Paris n'est pas de nature politique et n'a aucun lien avec un éventuel malentendu entre les Présidents Macron et Ouattara.



Toujours de bonne source, selon RFI, le ministère français des Affaires étrangères est à la recherche d'un diplomate capable de remplacer Gilles Huberson au plus vite, c'est à dire avant la présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos