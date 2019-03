Présidentielle : les services de renseignement étrangers ont tourné à plein régime

Retour sur l’information publiée hier, qui a réveillé une foultitude de curieux désireux de connaître l’identité des gros calibres épinglés par leur patron. Et surtout comment le président de la République a fait.



Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’essentiel des renseignements fournis ne provient pas des services locaux, mais étrangers. C’est un secret de Polichinelle qu’ils sont très présents chez nous et qu’ils ont même renforcé leur présence, depuis que la menace terroriste se précise au Sénégal et qu’on parle de pétrole et de gaz.



Il semble aussi que le fait que certaines sociétés françaises soient la cible d’attaques verbales, ait alerté certaines officines très discrètes, mais efficaces. De là à dire que ces services ont sourcé le président, c’est un pas que nous pouvons aisément franchir. Il semble que ces officines aient fonctionné à plein régime au Sénégal, ces derniers mois, piratant les communications (WhatsApp compris) et traquant les mouvements d’argent.



C’est dire que le grand manitou de l’autre côté de l’avenue Léopold Sédar Senghor est assis sur une mine... d’informations. De même d’ailleurs que Sonko et surtout Idy, réputé être discret.













Enquête

