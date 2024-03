Présidentielle sénégalaise : Laurent Gbagbo félicite Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa « brillante et historique élection » Les messages de félicitations convergent toujours vers le nouveau président du Sénégal/ De la Cote D’Ivoire, c’est Laurent Gbagbo Ancien Président de la République et du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire qui s’adresse à Bassirou Diomaye Diakhar Faye Président élu de la République du Sénégal. Son message

Excellence Monsieur le Président et cher frère,

Je suis très heureux de vous adresser, en mon nom personnel et au nom du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), mes chaleureuses félicitations pour votre brillante et historique élection comme 5ème Président de la République scœur du Sénégal.



Je salue ce pas décisif dans le combat pour la construction d'une Afrique démocratique et souveraine, et je vous souhaite pleins succès dans votre nouvelle mission au service du Sénégal.



Je renouvelle mon soutien fraternel, ma solidarité et toute ma fierté aux valeureux militants du PASTEF et au peuple Sénégalais.



Veuillez croire, Excellence Monsieur le Président, en l'assurance de ma haute considération.



