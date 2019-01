Présidentielle sénégalaise : la campagne démarre le 3 février 2019 (Officiel) La campagne électorale pour l’élection présidentielle au Sénégal démarre le 3 février prochain et prendra fin le 22 février, soit deux jours avant le premier tour du scrutin prévu le 24 février, annonce le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), qui convoque les cinq candidats à une réunion aujourd'hui samedi.





Selon le CNRA dont le communiqué a été reçu vendredi à APA, la réunion où sont attendus les candidats ou leur mandataire portera sur la détermination du temps d’antenne quotidien et le tirage au sort pour l’ordre de passage des candidats à l’émission consacrée à la campagne électorale.



En effet, aux termes de l’article L0.129 du Code électoral, il revient au CNRA, « après avis de la Cena, des organes de presse, de l’audiovisuel public et des candidats ou de leur mandataire », de fixer le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations », souligne le communiqué.



En outre, conformément à l’article 8 de la loi portant création du CNRA, l’organe de régulation rappelle qu’il lui revient d’arrêter « les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales ».



Les cinq candidats à la présidentielle sont le chef de l’Etat sortant, Macky Sall, candidat de la coalition « Benno Bokk Yakaar », El Hadj Issa Sall du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), Madické Niang de la coalition « Madické 2019 », Idrissa Seck de la coalition « Idy 2019 » et Ousmane Sonko de la coalition « Sonko président » (Avec APA)













