Prestation de serment de Macky Sall: 400 éléments dont des unités spéciales à l’affût

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de prestation du Président Macky Sall pour un second mandat, se tiendra aujourd’hui au Centre des expositions du Pôle urbain de Diamniadio. Et ce sera sous haute surveillance sécuritaire.



Plus de 400 éléments dont des unités spéciales ont étéréquisitionnés, selon le chef du bureau des Relations publiques de la Police, le Commissaire Tabara Ndiaye, avant et après la cérémonie. « Certains seront en tenue de cérémonie et d’autres en tenue de combat. Il y aura aussi les éléments de l’école nationale de police sous réserve », signale-t-elle à « L’Observateur ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos