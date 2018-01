Prestation de serment : les nouveaux magistrats invités à se méfier de l’argent et des médias

La justice s’enrichit de 30 nouveaux magistrats issus de la promotion 2015-2017 du centre de formation juridique (Cfj). La cérémonie a eu lieu hier en présence de Demba Kandji, 1er Pdt de la Cour d’Appel qui a lancé aux récipiendaires : « il en est ainsi parce que comme la loi, vous serez sans partie, sans passion. Dame justice est suffisamment belle et attrayante pour que vous vous y engagiez ».



Quant au bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mbaye Guèye, il a invité « les récipiendaires à faire preuve de discrétion et de réserve dans le monde où toutes les valeurs sont en train d’être remises en cause ». Et de poursuivre : « juger ses semblables, est un honneur et un sacerdoce. Il ne s’agit pas de mettre en valeur votre personne, mais de mesurer toute la responsabilité de votre mission ». En d’autres termes, Me Guèye a exhorté les nouveaux magistrats à éviter les médias et à travailler dans la discrétion et rendre la justice dans la discrétion pour qu’on ne puisse pas, s’il le faut, dit-il, « mettre un visage sur le nom du juge qui a rendu la décision ».









Enquête

