Présumée chasse aux opposants : « Tenez bon compagnons de Pastef, les Patriotes ! », lance Mamadou Lamine Diallo, Pour Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki, « Le Mouvement des Femmes a obtenu la criminalisation du viol. Utiliser cet acquis pour salir et éliminer un opposant est d'une gravité extrême confinant à la haute trahison en cas de complot ou de cabale même si c'est un contre-feu pour masquer la faillite de la lutte contre la covid 19 et le chômage des jeunes »..

A charge le député lâche que « Macky Sall a inauguré l'ère de la chasse aux opposants pour installer la dictature de la Famille Faye Sall: ses armes étaient jusqu'ici de nature financière associées aux parrainages corrompus »



« Sous le constat de son engagement patriotique, il faut défendre l'honorabilité du député Ousmane Sonko , Président de Pastef. Tekki a vécu dans sa chair la disparition de son coordonnateur Moussa Ndiaye. Nous savons ce qu'est un complot », a-t-il lancé.



« Vive la mobilisation patriotique pour la démocratie et les libertés. Tenez bon compagnons de Pastef Les Patriotes ! » Conclut le message de Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki



