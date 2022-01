Présumée épidémie de grippe: Un fort taux de probabilité que cela soit la Covid-19, selon Dr. Babacar Sèye de l’hopital de Grand-Yoff

Depuis l’apparition du variant Omicron, la majorité des populations se plaignent de souffrir de grippe. Du coup, on assiste à situation que d’aucuns assimilent à une épidémie de grippe. Médecin à l’hôpital Général Idrissa Pouye, Dr. Babacar Sèye tient à lever l’équivoque à ce propos.



« En réalité, on n’est pas en face d’une épidémie de grippe. Il s’agit plutôt d’une épidémie de Covid-19. Seulement, les gens ne se font pas tester souvent. Si c’était le cas, nous allions avoir une avalanche de cas », informe-t-il, avant de préciser que Covid-19 ne veut pas dire forcément le variant Omicron. « Il peut être aussi un autre variant, mais il y a un fort taux de probabilité que cela soit le Covid-19 au lieu d’une simple grippe. Les gens ne se font pas tester parce qu’ils préfèrent l’automédication », souligne-t-il.



Poursuivant, Dr. Babacar Sèye renseigne que parfois, on peut avoir les symptômes du Covid comme les courbatures, la fièvre et autres céphalées, alors que ce n’est ni la grippe ni la Covid-19.



« Cela peut être même le paludisme. C’est pourquoi, il faut toujours aller à l’hôpital pour se faire tester afin de bénéficier, ne serait-ce que d’un Tdr paludisme et d’une ordonnance. Le Sénégal reste une zone endémique pour le paludisme ». A propos de ceux qui ont des complications, il indique que cela s’explique par le fait que les gens ont recours aux soins tardivement.



« Ces complications peuvent être celles de la maladie elle-même ou une surinfection bactériale. On peut avoir une grippe ou un rhume et avoir une surinfection bactériale, parce que ces deux maladies sont dues à un virus. Dans ce cas, on doit faire recours à une antibiothérapie », affirme Dr. Sèye.



A l’en croire, on ne peut pas savoir tout cela, si on n’a pas recours aux soins précoces.









Sud Quotidien