Présumée facturation de 20 milliards FCfa : La DG de la société Tahar Projects, dément Marie Khémesse Ngom et demande son limogeage L’affaire relative marché de 71 milliards de francs Cfa, qui éclabousse le ministère de la Santé, est loin de connaître une issue heureuse. La Directrice générale de la société Tahar Projects, Fatou Kiné Cissé a démenti la ministre Marie Khémesse Ngom et demande son limogeage.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Décembre 2023 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

C’est après que neuf sociétés spécialisées dans la vente de matériel médical, ont saisi la Chambre administrative de la Cour suprême, pour demander l’annulation pure et simple du contrat par entente directe, pour les travaux de relèvement des plateaux techniques des services d’Imagerie médicale des hôpitaux, de construction et équipement de l’hôpital de Bakel et du Centre de diagnostic et d’imagerie (Cdim) au Centre hospitalier régional de Fatick et de fourniture de matériel roulant (ambulances médicalisées), d’un montant de 71 milliards FCFA.



« Ce marché est d’une gravité sans précédent, dans la mesure où ACD dispose présentement d’un monopole sur le secteur de la dialyse et celui des ambulances et veut en faire de même dans le domaine de l’imagerie médicale. Beaucoup d’entreprises risquent en effet, de fermer, au-delà du fait qu’il y a un réel danger sanitaire, si une seule marque, SIEMENS, est présente sur le marché sénégalais. Au-delà du marché de 71 milliards FCfa, un contrat de 10 milliards FCfa, sera signé au profit de ACD, qui portera sur de la maintenance et des consommables », a-t-elle fait savoir.



Elle ajoute : « Il faut remarquer par ailleurs, que ce marché viole en outre un principe de base, qui veut que les fonds doivent être disponibles par l’État, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du budget de l’État. Le Ministre des Finances ne peut en aucun cas, signer une lettre de couverture budgétaire pour un financement qui n’est pas encore bouclé. Il peut le faire pour, dans le cadre de son programme, ce qui n’est pas le cas, dans la mesure où de l’avis même de l’avocat de ACD, cette dernière ne dispose que d’une lettre d’intention de financement ».



« Pourquoi privilégier ACD sur ce marché ? Voilà la question à laquelle le ministre doit répondre », s’est-elle interrogée.













Tribune



