Prête à rendre service: Awa Fall Diagne, DRH du Ministère de la Santé, une incarnation de la Téranga sénégalaise

Les âmes bien nées se singularisent dans le rayonnement de leurs oeuvres sociales et proximité avec les populations. Elles s’illustrent à travers le travail accompli, adossé à un dévouement indéfectible. Awa Fall Diagne, insatiable dans sa quête effrénée de savoir, a bénéficié de l'appui de ses parents et de ses sœurs.



Consciente de cette disponibilité parentale, Awa Fall Diagne enchaîna avec persévérance dans ses études pour décrocher un diplôme de Master 2 en Tourisme, Patrimoine et Développement durable à l'école doctorale internationale de tourisme de Marrakech en 2010. Diplôme en poche, elle intégra le Ministère du Tourisme de son pays, comme chargée de projets à la Direction des études et de la planification.



Ainsi, Awa Fall Diagne fut nommée en juillet 2015, assistante technique de suivi au Ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, chargée du suivi des projets et programmes.



Avide de savoir, Awa renforce en 2017 ses compétences, en suivant un Master 2 en gestion de projets à BEM Dakar (Bordeaux Management School).



Les résultats sont probants, sa nomination au poste d'assistante technique de suivi du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) coule de source. Au mois d'août 2021, elle est nommée conseillère technique, chargée de la coordination internationale. Et, depuis janvier 2019, elle occupe le poste de Directrice des ressources humaines.



La souriante mère de famille, Awa Fall Diagne, toujours prête à rendre service, reste une incarnation de la Teranga sénégalaise. L’actuelle Directrice des ressources humaines du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, ne badine pas avec le travail. Malgré sa jeunesse, Awa Fall Diagne, très rigoureuse, aime accomplir avec perfection, les tâches dévolues à ses responsabilités.