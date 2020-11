Preuve de l’échec économique de Macky Sall / Les 500 morts de Barsa-Barsakh: Plus que ce que la Covid-19 a emporté... Des centaines de familles endeuillées et désolées à qui Tekki présente ses condoléances. Et l’on s’interroge, que peut bien signifier la croissance claironnée de Macky Sall ? Il est bon de rappeler une vérité simple, la croissance se mange. Elle se partage au moment de sa création par trois familles d’acteurs, les entreprises formelles ou informelles, les travailleurs urbains et ruraux et l’Etat.

Mamadou Lamine Diallo est d’avis que sous Covid-19, le régime téméraire de Macky Sall annonce une croissance positive en 2020. Autrement dit, il y aura environ 300 milliards de francs courants en plus à se partager. Comme les recettes fiscales ont baissé de 300 milliards en 2020, qui va empocher cette somme ? Ce ne sont pas les travailleurs du privé et de l’informel, ni les jeunes sans espoir qui prennent les pirogues et enfin ni les fonctionnaires, dont le nombre n’a pas augmenté et encore moins leurs salaires par rapport à 2019.



Il reste surtout, les agriculteurs. « Si cela était vrai, 3 millions de Sénégalais seraient sortis de l’extrême pauvreté dans le monde rural en 2020. Finie la pauvreté dans le Fouta, le Baol, la Casamance et le Sénégal Oriental, etc. Ce régime de prédateurs se moque de nous. Pourquoi l’exode rural se poursuit alors ? », s’interroge-t-il.



La croissance maquillée de Macky Sall est fausse et mal orientée. Elle ne profite qu’aux entreprises étrangères et à la centaine de familles de la dynastie FayeSall. Elle s’appuie sur un surendettement, 9000 milliards de dettes et 1000 milliards d’arriérés intérieurs, rebaptisés obligations impayées. Les faits et leur maître du FMI, dit-il, lui ont donné raison.



Macky Sall a fini par reconnaître 350 milliards au moins d’obligations impayées sur le dos du peuple fatigué. La macroéconomie ne ment pas et ne ruse pas. « Elle a horreur du wax waxeet et de la pratique du thiompal (compal) ».





