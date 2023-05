Prévention des violences en perspective de la présidentielle 2024 : Le Khalife général de la tarikha Kountiyou en Casamance, alerte ! Cheick Mouhamed Babou, le Khalife général de la famille Kountiyou en Casamance et en Guinée-Bissau, avec résidence à Sédhiou, n’a pas fait dans la langue de bois, pour alerter sur la situation de violence qui prévaut au Sénégal, en perspective de la présidentielle de 2024. A l’occasion de son Gamou annuel célébré le samedi 13 mai 2023, le guide religieux a lancé un vibrant appel à l’endroit de la classe politique, pour éviter toute propension à la violence.

A l’exemple des précédentes éditions, la célébration du Gamou annuel de la représentation de la Tarikha Kountiyou de Ndiassane en Casamance et en Guinée-Bissau, avec résidence à Sédhiou, a drainé une foule nombreuse de pèlerins venus d’horizons divers. Le thème générique portait sur la paix et la stabilité sociale dans ce contexte politique, manifestement très chargé.



Cheick Mouhamed Babou, le Khalife général de la Tarikha Kountiyou à Sédhiou, appelle populations et acteurs politiques, à la retenue : « nous devons tous œuvrer pour la paix, car l’Islam en soi est une religion de paix. Tous ceux-là qui disent ou font des actes contraires à la paix et à la stabilité, le mal leur sera toujours retourné, tôt ou tard. A ceux qui nous gouvernent, qu’ils sachent qu’ils sont investis d’une lourde mission par Dieu. Ceux qui cherchent aussi à nous gouverner, qu’ils sachent que c’est une lourde responsabilité ».



De son côté, le gouverneur de région prévient les pyromanes, que toute entreprise de destruction par quelque voie que ce soit, leur sera tout aussi préjudiciable et seul Dieu sait ce que demain sera fait, a notamment indiqué Pape Demba Diallo.



« Le Sénégal nous appartient à tous et nous en ferons ce que nous voulons qu’il soit. Ceux qui cherchent à brûler ce pays, ignorent qu’ils pourront être les premières victimes. Donc, il n’y a pas mieux que la paix. Seul Dieu sait celui qui sera élu demain. Alors travaillons et prions pour la paix ici comme dans la sous-région . »



Et comme à chaque édition qui décerne la couronne à ceux qui se sont le mieux distingués, celle-ci a élevé les sieurs Baba Sangharé et Coumbamang Danso au rang de Cheikh, en reconnaissance à leur œuvre inlassable au service de l’Islam et de la paix sociale.













