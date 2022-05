Prière à Ndindy: Imam Ahmadou Rafah a axé son sermon sur le repentir, l'aumône et le pardon Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mai 2022 à 18:20 | | 0 commentaire(s)| A Ndindy, la prière a été dirigée par l'imam Ahmadou Rafah. Le sermon est axé sur le repentir, l’aumône et le pardon. Des préceptes fondamentaux pour une société de valeur à l’en croire. Serigne Abdou Fatah Mbacké était présent, ainsi que tous les disciples et la famille de Serigne Fallou.



