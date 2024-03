Primature : Amadou Ba passe le témoin à Me Sidiki Kaba

Il a déclaré que ces mois passés à servir notre nation ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de sa vie, et se dit profondément reconnaissant peuple sénégalais pour le soutien moral qu’il m’a toujours accordé.



«Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers Son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant le poste de Premier Ministre. Sa vision, son leadership et son soutien constant ont été des moteurs essentiels de notre action gouvernementale. Je suis reconnaissant pour les nombreuses occasions où il a renouvelé sa confiance en moi, ce qui m'a permis de continuer à servir notre nation avec détermination et engagement », a affirmé Amadou Ba.



Il a tenu à exprimer sa gratitude à chacun des membres du Gouvernement, pour leur engagement envers notre pays. M. Ba a souligné que c'est grâce à leur dévouement et à leur passion qu’il a pu accomplir tant de choses ensemble au cours de tous ces mois.



« Durant ces moments passés à la Primature, nous avons été confrontés à des défis nombreux et variés, mais à chaque étape, nous avons fait preuve de résilience et de détermination. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles et nous avons tracé une voie vers un avenir plus prometteur pour notre pays et nos populations », s’est félicité l’ex Premier ministre.



S’adressant à son successeur, Sidiki Kaba, il se dit convaincu qu'avec son expérience, sa sagesse et sont abnégation envers notre nation, il vous continuera à diriger notre gouvernement avec succès et à servir notre pays avec dévouement. Amadou Ba lui souhaite tout le succès possible dans vos nouvelles responsabilités. Il a indiqué que dans les jours, les semaines et les mois à venir, nous serons confrontés à des choix difficiles et à des décisions importantes.

«Mais je suis convaincu que si nous restons unis et solidaires, si nous faisons preuve de courage, nous surmonterons tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin et nous tracerons une voie vers un avenir meilleur pour tous », a martelé M. Ba. Bien qu’il quitte ses fonctions de Premier Ministre, il a soutenu que son engagement envers notre nation reste intact. Il entend continuer à travailler sans relâche pour promouvoir le bien-être de notre peuple et contribuer à la prospérité de notre pays, où que la vie me mène.



Il n’a pas manqué d’exhorter à continuer à défendre les valeurs qui font la force et la grandeur de notre nation : la liberté, la justice, la solidarité et la tolérance. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui se présentent à nous et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

Adou FAYE





