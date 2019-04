Primature : le cabinet et les services...en attendant la suppression du poste de PM

Pour plus de « fast-track » et « mieux d’Etat », il a été décidé par le chef de l’Etat d’aller vers la finalisation d'une grande réforme institutionnelle qui passera « par la suppression de l’échelon intermédiaire qu’est le Premier ministre».



Mais, en attendant la suppression du poste de Premier ministre, la Primature reste plus que jamais un instrument institutionnel et fonctionnel incontournable dans le processus décisionnel de l’exécutif, notamment avec son cabinet, son Secrétariat général du Gouvernement et ses services rattachés.



D’après le Décret n° 2019 – 769 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, le cabinet, les cellules et les services rattachés à la Primature sont les suivants. (Voir par ailleurs)



PRIMATURE



1° Cabinet du Premier Ministre et services rattachés

– Service du Protocole ;

– Bureau de Prospective Economique ;

– Cellule de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes ;

– Cellule de Communication ;

– Cellule de lutte contre la Malnutrition ;

– Conseil national de Lutte contre le SIDA ;

– Millenium Challenge Account Sénégal (MCA – Sénégal ;

– Cellule d’Appui au MCA Sénégal ;

– Comité interministériel de Restructuration des Entreprises publiques et parapubliques (CIREP) ;

– Comité interministériel à la Prévention et à la Sécurité routières.



2° Secrétariat général du Gouvernement et services rattachés :

– Ecole nationale d’Administration (ENA) ;

– Direction des Services législatifs ;

– Direction des Archives du Sénégal ;

– Direction de l’Imprimerie nationale ;

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;

– Bureau de Suivi et de Coordination (BSC) ;

– Bureau d’information gouvernementale (BIG)

– Bureau du courrier général ;

– Service informatique ;

– Cellule de passation des marchés ;

– Commission d’évaluation des Agences d’Exécution ;

– Division de la Gestion du Building administratif ;

– Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

– Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS) ;

– Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté maritime et de la Protection de l’Environnement marin (HASSMAR) ;

– Autorité de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (ARSN).

– WAQF.

