Pris avec 7 kilos de chanvre : le dealer I. Ba se rebelle et assène des coups de coupe-coupe à deux policiers I.Ba, Un dealer connu, a été déféré au parquet pour trafic de drogue et coups et blessures sur deux agents de l'Ocrtis, qu’il a blessés lors de son arrestation, alors qu’il était en possession de 7 kg de chanvre indien.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

C’était jeudi dernier, dans le village de Gourel, à 7 km de Mbour, rapporte L’AS. Selon le journal, le délinquant a opposé une farouche résistance, mais a finalement été maîtrisé, grâce à l’assistance les éléments du Gmi appelés en renfort. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir sur place 1 kg de chanvre indien.

