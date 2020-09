Prise en charge d’une forme grave de la Covid-19: Un nouveau projet de recherche annoncé

Le chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, le Professeur Moussa Seydi a, lors du point mensuel sur l’évolution du coronavirus au Sénégal, insisté sur le traitement spécifique de la Covid-19 et annoncé un nouveau projet de recherche.



« L’association azithromycine / hydroxychloroquine s’est révélé efficace selon nos résultats. Mais cette efficacité est évidente quand il s’agit d’une administration précoce. Mais elle est moins soutenue, elle est moindre dans les formes graves », a déclaré Pr. Seydi.



C’est fort de cette information, ajoute t-il, que l’Institut Pasteur et le Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann ont initié une étude scientifique, en vue d’évaluer l’efficacité d’un médicament dans les formes sévères. Il s’agit d’un médicament disponible depuis plus de 20 ans, qui a une action anti-coagulante et anti-inflammatoire efficace chez l’homme .



A l’en croire, la molécule qui est actuellement étudiée, a déjà démontré une puissance antivirale très importante in vitro, c’est-à-dire au laboratoire. Le professeur Seydi de poursuivre: " Le projet a démarré le 14 août dernier, conformément au protocole de recherche qui a été validé par le Comité d’éthique national pour la recherche en santé. Ces deux actions sont indispensables à obtenir dans le cadre de la prise en charge d’une forme grave. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ici au Sénégal, nous avions inclus dans notre prise en charge, l’utilisation des anticoagulants et des corticoïdes comme anti-inflammatoires, bien avant les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) ".



Pr. Moussa Seydi a tenu à préciser en outre que « nous sommes les seuls actuellement qui avons commencé ce projet de recherche en Afrique ».















Leral.net



