Prise en charge de 80% de l'Assemblée nationale - Et le mal de dos de Sonko? L'Assemblée nationale prend en charge 80% des frais médicaux des députés et du reste de son personnel, Source A se demande pourquoi Ousmane Sonko n'en a pas bénéficié...

Mercredi 10 Février 2021

Un député révèle: "en lieu et place des 80.000 F CFA pour les dix séances de masage, je n'ai payé que 16.000 F CFA, pour une maladie que je viens de découvrir. C'est l'Assemblée nationale qui a pris en charge le reste", dit-il à Source A.



Seulement, Ousmane Sonko fait-il confiance à l'Assemblée nationale, pour jouir de cette prise en charge sanitaire?



Le journal affirme qu'il est tellement méfiant du système que même l'eau que le Parlement achète, il n'en boit jamais.



