Prise en charge des préoccupations des travailleurs : 5 grandes problématiques identifiées par le SUTT Le Syndicat unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) a organisé, à Saly, les 20, 21 et 22 mai 2022, une rencontre de restitution des préoccupations de ses membres dans le cadre de l’exercice de leur profession et de leurs aspirations à de meilleures conditions de vie et de travail. Cela fait suite à une tournée à Dakar et à l’intérieur du pays de prise de contact et d’échanges que le Bureau du SUTT a effectuée dans les différents postes comptables et directions administratives de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT). Les « Echos du Trésor »

Mercredi 31 Août 2022

Cela dit, pendant trois (3) jours, ce panel de restitution a permis d’identifier cinq (5) grandes problématiques autour desquelles tournent les préoccupations des agents du Trésor. Il s’agit de la gestion des ressources humaines, la sécurisation des postes comptables, les adaptations fonctionnelles et organisationnelles de la DGCPT à l’aune de la mise en oeuvre des réformes budgétaires et comptables, la nécessaire réforme du régime de responsabilité des comptables publics et l’amélioration des conditions de travail et d’existence des agents.



En effet, selon M. Bamba Cisse, le Secrétaire général du syndi¬cat, le Bureau exécutif national s’engage à nouveau auprès de tous les travailleurs, à obtenir des acquis significatifs auprès du patronat, relativement aux différentes problématiques sus-évo-quées. Il a invité ses camarades à la mobilisation et à la détermination pour qu’ils fassent du Trésor public sénégalais, une administration de référence. M. Cissé a, par ailleurs rassuré qu’un bon dispositif de suivi-évaluation va assurer la poursuite des travaux et négociations auprès de l’autorité.



Cette rencontre a été une occasion pour M. Bamba Cissé de remercier M. Cheikh Tidiane Diop, Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor et les autori¬tés du Ministère des Finances et du Budget pour avoir prêté une oreille attentive au SUTT.



Les organisations sociales de la DGCPT comme l’Amicale des Inspecteurs du Trésor, l’Amicale des Contrôleurs du Trésor, l’Ami¬cale des Agents de Recouvrement du Trésor, l’Amicale des Agents comptables, l’Amicale des chauf¬feurs du Trésor ont pris part à cette rencontre de restitution. Il faut également signaler la présence du représentant des agents municipaux



