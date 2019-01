Prison de Rebeuss : Idy, Madické et Sonko se bousculent chez Khalifa Sall

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Janvier 2019 à 08:01 | | 1 commentaire(s)|

L’ancien maire de Dakar était, hier, très sollicité. Le temps d’un après-midi, Khalifa Sall a reçu les visites de trois candidats à la présidentielle du 24 février : Idrissa Seck, Me Madické Niang et Ousmane Sonko.



Sans être un devin, on peut aisément imaginer que ces déplacements avaient un objectif clair: convaincre l’ex-député et candidat recalé à la Présidentielle, à les soutenir. En attendant le candidat Issa Sall, suspense garanti.













Seneweb.com

