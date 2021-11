Prison du Camp pénal: 35 prisonniers en cellule d'isolement, selon le FRAPP

le FRAPP, le collectif pour la justice et contre les violences policières et les familles des détenus, appellent à la retenue et au calme.



Déjà la prison du Camp pénal est connue pour avoir des problèmes d'eau. Malgré tout, des gardes ont versé l'eau des prisonniers, douchant même les prisonniers avec le liquide précieux. L'administration pénitentiaire a-t-elle besoin de faire cela aux prisonniers ?



Le FRAPP, le collectif pour la justice et contre les violences policières et les familles de détenus, dénoncent les tortures verbales, physiques que certains gardes exercent sur les prisonniers.



Nous rappelons qu'il n'y a guère longtemps, des gardes pénitentiaires s'étaient retrouvés en prison. Les gardes devraient bien tenir les prisons et y installer des traditions qui soient respectueuses des droits et libertés des prisonniers, car ils peuvent se retrouver dans la même position que ceux qu'ils brutalisent aujourd'hui

il est dommage que pour garder leurs postes et par esprit vindicatif, l'administration pénitentiaire cache la vérité et refuse de reconnaître la vérité.



Le FRAPP, le collectif pour la justice et contre les violences policières et les familles de détenus, demandent à l'administration pénitentiaire de ramener le calme à la prison du Camp pénal. Un calme qui ne soit ni inhumain ni dégradant pour les prisonniers