Prisons sénégalaises: 10.662 détenus, 306 femmes, 219 mineurs, 1602 étrangers…

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018

Nombres de prisons : 37



Capacité d’accueil officiel : 4224 places



Effectif carcéral total : 10.662 détenus, tous les sexes confondus



Détenus provisoires (en attente de jugement) : 4.387 (41%)



Condamnés : 6.275 (58,85%)



Hommes : 10.137 (95,7%)



Femmes : 306 (3%)



Mineurs : 219



Sénégalais : 9600 (90%)



Etrangers : 1.062 (10%)



Longues détentions (plus 3 ans) : 289 cas (2,71%)



Prime journalière des détenus : 110 Francs Cfa



Effectif Rebeuss : 2279 détenus



Source : Direction administration pénitentiaire (Dap) et Ministère de la Justice



Prétexte et Contexte : Atelier de sensibilisation des acteurs de la Société civile et des médias sur la situation carcérale, Mardi 11 décembre 2018, Camp pénal Liberté 6

