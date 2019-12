Privé d’électricité : Barthélémy Diaz dit s’en tamponner royalement

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Maire de Mermoz-Sacré Cœur, Barthélémy Dias, ayant fait une sortie le 30 novembre dernier, pour s’insurger contre le montant exorbitant de sa facture d’électricité, a été tout bonnement coupé. Motif évoqué, un refus de payer sa facture, estimée à 410 000 FCfa.



Barth a publié ce jeudi, son bon de coupure sur sa page Facebook. Le montant total des sommes qu'il doit payer s'élève à 414 200 francs Cfa. « Coupè lennn (Coupez), je m'en tamponne royalement et je refuse d'enrichir des voyous, doublés de parvenus et de menteurs », a-t-il lancé.



