Privé de WC et furieux, il provoque le décollage de deux avions de chasse

Un passager d'un vol reliant Casablanca à Paris est entré dans une colère noire alors que l'accès aux toilettes de l'appareil lui était momentanément refusé. Confronté au comportement agressif de l'individu et craignant une possible menace terroriste ou un détournement, le personnel de bord a décidé de ne prendre aucun risque et a alerté les autorités. Deux avions de chasse français ont été réquisitionnés, révèle LCI.



Le besoin de ce passager était visiblement très pressant. Prié de regagner sa place alors qu'il prend le chemin des toilettes, l'homme manifeste son mécontentement. Les membres d'équipage tentent de lui expliquer calmement que durant la distribution des repas, les charriots entavent le passage et qu'il est préférable d'attendre quelques minutes avant de prendre la direction des WC.



Mais Monsieur G. n'a pas l'intention de patienter et force le passage. Arrivé devant les toilettes de la classe affaires, il est appelé à retourner en classe éco. Le voyageur français hausse encore le ton et exige de s'entretenir avec le "patron". Il frappe à la porte, verrouillée, du cockpit et menace les stewards et hôtesses. Un comportement inquiétant qui pousse le pilote à enclencher le signal d'alerte.



Procès



Par mesure de prudence, l'armée française ordonne le décollage de deux avions de chasse Rafale qui ont pour mission d'escorter le vol AT 788 jusqu'à l'atterrissage. Le sexagénaire est interpellé sur le tarmac de Roissy.



Placé en garde-à-vue puis libéré, il devra comparaître devant le tribunal de Grande instance de Bobigny en décembre prochain, précise LCI.









